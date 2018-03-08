Охранник Петра Порошенко найден мертвым на посту
Охранник Петра Порошенко обнаружен мертвым на своем посту. Он работал в имении лидера страны, которое находится в элитном посёлке Конча-Заспа под Киевом.
По имеющимся данным, трагедия произошла еще две недели тому назад, 23 февраля, однако известно о ней стало только сейчас. Украинские СМИ сообщают, гибель старшего сержанта подтвердили правоохранители.
По факту случившегося инициировано уголовного дело.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что несколько дней назад Киеве кортеж Порошенко сбил пенсионера. Впоследствии мужчина взял всю вину на себя.
По имеющимся данным, трагедия произошла еще две недели тому назад, 23 февраля, однако известно о ней стало только сейчас. Украинские СМИ сообщают, гибель старшего сержанта подтвердили правоохранители.
По факту случившегося инициировано уголовного дело.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что несколько дней назад Киеве кортеж Порошенко сбил пенсионера. Впоследствии мужчина взял всю вину на себя.
Автор: Валерия Орлова