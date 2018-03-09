Российский актер Александр Демидов признался в драках с женой
Александр Демидов познакомился со своей избранницей Маргаритой на съемках комедийного фильма «Квартета И» «Быстрее, чем кролики». Несмотря на то, что российский актер вместе со своей женой уже на протяжении двух лет, между ними разгораются конфликты, которые нередко перерастают в драки.
Демидов объяснил, когда они ругаются с супругой, то могут, как итальянские семьи в порыве гнева разбить посуду. Однако на этом выяснения отношений не заканчиваются и доходит до драки. Естественно бьют друг друга супруги не больно, но могут не разговаривать потом целую ночь. Артист признался, что его жена отходчивая и на следующий день после бурных ссор, они уже мирятся. Хотя бывали ситуации, когда им приходилось даже разъезжаться на некоторое время, чтобы дать остыть друг другу. В настоящее время семейная жизнь стала спокойнее.
Главной целью для Александра Демидова и его супруги Маргариты стало ожидание ребенка. Пара очень мечтает о наследнике. Они даже придумали имена для малыша, если будет девочка, то ее назовут Александрой или Музой, а мальчика – Богданом. Конфликты в семье в основном происходят из-за смены настроения актера, а также из-за графика работы. Иногда артист не может даже вечером побыть рядом со своей женой за ужином.
Демидов объяснил, когда они ругаются с супругой, то могут, как итальянские семьи в порыве гнева разбить посуду. Однако на этом выяснения отношений не заканчиваются и доходит до драки. Естественно бьют друг друга супруги не больно, но могут не разговаривать потом целую ночь. Артист признался, что его жена отходчивая и на следующий день после бурных ссор, они уже мирятся. Хотя бывали ситуации, когда им приходилось даже разъезжаться на некоторое время, чтобы дать остыть друг другу. В настоящее время семейная жизнь стала спокойнее.
Главной целью для Александра Демидова и его супруги Маргариты стало ожидание ребенка. Пара очень мечтает о наследнике. Они даже придумали имена для малыша, если будет девочка, то ее назовут Александрой или Музой, а мальчика – Богданом. Конфликты в семье в основном происходят из-за смены настроения актера, а также из-за графика работы. Иногда артист не может даже вечером побыть рядом со своей женой за ужином.
Автор: Элана Ал-Лами