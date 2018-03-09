Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Российский актер Александр Демидов признался в драках с женой
Александр Демидов познакомился со своей избранницей Маргаритой на съемках комедийного фильма «Квартета И» «Быстрее, чем кролики». Несмотря на то, что российский актер вместе со своей женой уже на протяжении двух лет, между ними разгораются конфликты, которые нередко перерастают в драки.


Российский актер Александр Демидов признался в драках с женой


Демидов объяснил, когда они ругаются с супругой, то могут, как итальянские семьи в порыве гнева разбить посуду. Однако на этом выяснения отношений не заканчиваются и доходит до драки. Естественно бьют друг друга супруги не больно, но могут не разговаривать потом целую ночь. Артист признался, что его жена отходчивая и на следующий день после бурных ссор, они уже мирятся. Хотя бывали ситуации, когда им приходилось даже разъезжаться на некоторое время, чтобы дать остыть друг другу. В настоящее время семейная жизнь стала спокойнее.

Главной целью для Александра Демидова и его супруги Маргариты стало ожидание ребенка. Пара очень мечтает о наследнике. Они даже придумали имена для малыша, если будет девочка, то ее назовут Александрой или Музой, а мальчика – Богданом. Конфликты в семье в основном происходят из-за смены настроения актера, а также из-за графика работы. Иногда артист не может даже вечером побыть рядом со своей женой за ужином.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 05:30
Читайте также
В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Генерал НАТО рассказал о скором военном
В Москве на следующей неделе ожидается
Эксперты госпиталя Вишневского принимают участие
Песня ростовчанина о городских пробках набирает
В Челябинской области голый парень дарил женщинам
Самое холодное 8 Марта отмечено в Мурманске
В Сбербанке женщин с 8 марта поздравил робот
В честь 8 марта башни московского Кремля
Добавление комментария
Последние новости
09.03, 13:10 В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе «Крым
09.03, 13:01 В Иркутской области местная жительница помогла найти без
09.03, 13:00 В Китае уже появился обновленный Geely Emgrand 7
09.03, 12:50 Sony PlayStation 5 скоро поступит в продажу
09.03, 12:40 Владельцы Android получили возможность превратить любой
09.03, 12:30 Поклонники раскритиковали Дженифер Лопес за селфи с
09.03, 12:24 В Петербурге учительницу истории изнасиловал таксист в
09.03, 12:20 Ученые распознали звуки детенышей белого носорога
09.03, 12:15 В Нижнем Новгороде произошло масштабное ДТП с участием
09.03, 12:10 Фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S показали на новом
09.03, 12:00 Кроссовер Honda BR-V появится для продаж по всему миру
09.03, 11:56 В ДТП в Башкирии иномарка Audi насмерть сбила женщину
09.03, 11:51 В субботу в Москве закроют две станции салатовой ветки
09.03, 11:50 Дима Билан решил открыть в Астрахани “клуб друзей”
09.03, 11:40 Ученые рассчитали на компьютере сроки начала Третьей
09.03, 11:30 Рубль на торгах растёт к евро
09.03, 11:20 Светлана Лобода показала плоский живот на новом снимке
09.03, 11:16 В Якутии в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли четыре
09.03, 11:10 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro 4G Advanced
09.03, 11:00 Kia Rio GT Line показали в Женеве