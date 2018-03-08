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Бренд Xiaomi готовится провести анонс браслета Mi Band 3
Китайская компания Xiaomi готовится провести анонс своего нового браслета Mi Band 3. Как ожидается, после выхода на рынок стоимость данного устройства составит порядка 30 долларов.

Бренд Xiaomi готовится провести анонс браслета Mi Band 3

Поклонники бренда давно ожидают выхода Xiaomi Mi Band 3, поскольку данный браслет по своим характеристикам заметно обходит прежние версии, выпущенные компанией. Гаджет имеет размер OLED-экрана 1,5 дюйма, а также он защищен протоколом безопасности IP68. Благодаря этому браслет сможет без заметного ущерба для себя контактировать с водой, поэтому при посещении бассейна или других процедурах, где придется мокнуть, можно не снимать новинку.

Кроме того, Xiaomi Mi Band 3 оснастят целым рядом современных датчиков и сенсоров, призванных отслеживать состояние здоровья носителя, а еще устройство поддерживает такие технологии, как NFC, Bluetooth 4.2 LE и даже GPS. Показ новинки может состояться 27 марта в рамках спецмероприятия в Шанхае. Цена указанного браслета на рынке Китая составит порядка 30 долларов за единицу.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 20:10
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