Модель Виктория Одинцова обнажилась ради 8 марта
На своей странице в Instagram модель Виктория Одинцова опубликовала снимок к 8 марта. Ради праздника всех женщин, она обнажилась.
На снимке она сидит на столике и закрывает ногами и руками интимные места. Из «одежды» на ней лишь кроссовки, носки и солнцезащитные очки. «Самое главное не забывать носить кроссовки», - написала Одинцова. В комментариях пользователи восхитились снимком. Они в шутку отмечали, что в данной фотографии самым главным объектом являются белоснежные кроссовки. Другие же поздравили ее с Международным женским днем. За 10 минут с момент публикации пост набрал более 16 тысяч отметок «Нравится» и почти 200 комментариев.
Снимок доступен по ссылке.
Ранее на своей странице в Instagram Виктория Одинцова поделилась соблазнительным видео в купальнике.
На снимке она сидит на столике и закрывает ногами и руками интимные места. Из «одежды» на ней лишь кроссовки, носки и солнцезащитные очки. «Самое главное не забывать носить кроссовки», - написала Одинцова. В комментариях пользователи восхитились снимком. Они в шутку отмечали, что в данной фотографии самым главным объектом являются белоснежные кроссовки. Другие же поздравили ее с Международным женским днем. За 10 минут с момент публикации пост набрал более 16 тысяч отметок «Нравится» и почти 200 комментариев.
Снимок доступен по ссылке.
Ранее на своей странице в Instagram Виктория Одинцова поделилась соблазнительным видео в купальнике.
Автор: Сергей Сидорин