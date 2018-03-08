В Таганроге автомобиль взорвался в гараже
В Таганроге в одном из гаражей взорвался автомобиль. Инцидент произошел в четверг, 8 марта, в утреннее время на переулке Трудовых Резервов.
По информации местных СМИ, в транспортном средстве было установлено газовое оборудование. Причиной ЧП могла послужить его неисправность. Отмечается, что инцидент обошелся без пострадавших. Очевидцы сообщают о взрыве огромной силы, а также о выбитых дверях и крыше гаража. В домах, которые находились рядом, тряслись окна и сыпалась штукатурка с потолка.
На место взрыва оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Все обстоятельства случившегося выясняются.
По информации местных СМИ, в транспортном средстве было установлено газовое оборудование. Причиной ЧП могла послужить его неисправность. Отмечается, что инцидент обошелся без пострадавших. Очевидцы сообщают о взрыве огромной силы, а также о выбитых дверях и крыше гаража. В домах, которые находились рядом, тряслись окна и сыпалась штукатурка с потолка.
На место взрыва оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Автор: Валерия Орлова