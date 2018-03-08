В Башкирии третьеклассник впал в кому после употребления спиртного
На территории Башкирии ученик третьего класса оказался в коме после распития спиртного. Сейчас 11-летний житель республики остается в больнице под наблюдением врачей.
Согласно имеющимся данным, отмечен инцидент в Кармаскалинском районе Башкирии. Там в больницу доставлен учащийся одной из местных школ, который находился в бессознательном состоянии. Врачи у третьеклассника отметили кому неясной этиологии, а также обморожение ног, рук и, кроме того, грудной клетки. Имеются сведения, что самочувствие 11-летнего школьника ухудшилось после того, как он употреблял алкоголь.
По неофициальным данным, спиртное малолетний распивал в компании своего 14-летнего брата, которого тоже в итоге доставили в медучреждение. Однако в данном случае медикам удалось отметить интоксикацию легкой степени. В настоящее время по факту указанного происшествия начата проверка, официальных данных на этот счет все еще не поступало. Впоследствии также может утверждаться процессуальное решение по указанному делу.
Согласно имеющимся данным, отмечен инцидент в Кармаскалинском районе Башкирии. Там в больницу доставлен учащийся одной из местных школ, который находился в бессознательном состоянии. Врачи у третьеклассника отметили кому неясной этиологии, а также обморожение ног, рук и, кроме того, грудной клетки. Имеются сведения, что самочувствие 11-летнего школьника ухудшилось после того, как он употреблял алкоголь.
По неофициальным данным, спиртное малолетний распивал в компании своего 14-летнего брата, которого тоже в итоге доставили в медучреждение. Однако в данном случае медикам удалось отметить интоксикацию легкой степени. В настоящее время по факту указанного происшествия начата проверка, официальных данных на этот счет все еще не поступало. Впоследствии также может утверждаться процессуальное решение по указанному делу.
Автор: Марина Вебер