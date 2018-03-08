Из-за «Дизельгейта» «АвтоВАЗ» сокращает поставки в Европу
Евросоюз ужесточает экологические требования для автомобилей, начиная с осени этого года, «АвтоВАЗ» вынужден приспосабливаться к новым требованиям. Процесс технической адаптации займет длительное время, поэтому пока будут сокращены экспортные поставки.
Новые требование по выбросам диоксида углерода - 102 г/км, а выпускаемые «АвтоВАЗ» машины соответствуют стандарту 138-216 г/км. Такая «грязная» продукция будет теперь облагаться налогом в размере двух евро за каждый грамм, превышающий нормальный показатель. Эти действия ЕС стали последствием так называемого «Дизельгейта», произошедшего три года назад. Выявленный тогда обман многих мировых автопроизводителей заставил реагировать контролирующие органы, которые ужесточили методики тестирования.
Эксперты считают, что ощутимого снижения загрязнения окружающей среды можно добиться, ставя гибридные силовые установки. Отечественный автогигант входит в альянс Renault-Nissan, поэтому рассчитывает на помощь иностранных партнеров. Основные страны-потребители в ЕС: Болгария, Латвия, Германия, Словакия и Венгрия. В эти государства в прошлом году было поставлено 6642 ед. продукции, что составляет 26,6% от всего экспортного объема.
Новые требование по выбросам диоксида углерода - 102 г/км, а выпускаемые «АвтоВАЗ» машины соответствуют стандарту 138-216 г/км. Такая «грязная» продукция будет теперь облагаться налогом в размере двух евро за каждый грамм, превышающий нормальный показатель. Эти действия ЕС стали последствием так называемого «Дизельгейта», произошедшего три года назад. Выявленный тогда обман многих мировых автопроизводителей заставил реагировать контролирующие органы, которые ужесточили методики тестирования.
Эксперты считают, что ощутимого снижения загрязнения окружающей среды можно добиться, ставя гибридные силовые установки. Отечественный автогигант входит в альянс Renault-Nissan, поэтому рассчитывает на помощь иностранных партнеров. Основные страны-потребители в ЕС: Болгария, Латвия, Германия, Словакия и Венгрия. В эти государства в прошлом году было поставлено 6642 ед. продукции, что составляет 26,6% от всего экспортного объема.
Автор: Северов Андрей