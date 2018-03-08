В Стерлитамаке в квартире провалился пол
В Стерлитамаке в одной из квартир, расположенных в доме по улице Свердлова, провалился пол. Инцидент произошел в минувшую среду, 7 марта.
По имеющимся данным, зданию уже 46 лет, ремонт в нем не проводился последние 30 лет. 7 марта постройка начала разваливаться буквально на глазах у жильцов. Как рассказала одна из женщин, ей чудом удалось выжить, поскольку она на несколько минут вышла из комнаты, где начала лететь вниз штукатурка. Все обломки оказались в квартире, расположенной на первом этаже.
Пол квартиры, где произошло обрушение, являлся потолком жилплощади матери и ее двух детей. Журналистам удалось узнать, что в конце февраля коммунальные службы ремонтировали крышу дома, а в момент проведения работ всё строение «ходило ходуном».
По имеющимся данным, зданию уже 46 лет, ремонт в нем не проводился последние 30 лет. 7 марта постройка начала разваливаться буквально на глазах у жильцов. Как рассказала одна из женщин, ей чудом удалось выжить, поскольку она на несколько минут вышла из комнаты, где начала лететь вниз штукатурка. Все обломки оказались в квартире, расположенной на первом этаже.
Пол квартиры, где произошло обрушение, являлся потолком жилплощади матери и ее двух детей. Журналистам удалось узнать, что в конце февраля коммунальные службы ремонтировали крышу дома, а в момент проведения работ всё строение «ходило ходуном».
Автор: Валерия Орлова