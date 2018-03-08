В Башкирии после столкновения автомобилей два человека попали в реанимацию
В правоохранительных органах сообщили, что в Башкирии после столкновения автомобилей два человека попали в реанимацию. Инцидент произошел в Ермекеевском районе на трассе Бекетово-Тарказы.
Участники ДТП стали двое «Жигулей» - «девяносто девятой» и «двенадцатой» моделей. Одну из машин после столкновения так искорежило, что двигатель оказался в салоне. Пострадавших из автомобиля доставали спасатели при помощи специнструментов.
Прибывшие по вызову медики госпитализировали двоих человек в реанимационное отделение больницы в поселке Приютово, а еще четверых – в стационар на осмотр.
Подробности ДТП уточняются.
Участники ДТП стали двое «Жигулей» - «девяносто девятой» и «двенадцатой» моделей. Одну из машин после столкновения так искорежило, что двигатель оказался в салоне. Пострадавших из автомобиля доставали спасатели при помощи специнструментов.
Прибывшие по вызову медики госпитализировали двоих человек в реанимационное отделение больницы в поселке Приютово, а еще четверых – в стационар на осмотр.
Подробности ДТП уточняются.
Автор: Сергей Сидорин