В Нижнем Новгороде разработали чип для диагностики рака
Российские ученые разработали уникальный чип, который поможет диагностировать рак. Соответствующая работа проводилась сотрудниками Нижегородской медицинской академии.
Как пояснили научные работники, благодаря использованию биочипа возможно сократить время диагностирования рака до одних суток. В рамках процедуры человеку сперва делают пункцию, после чего полученный материал успешно внедряют непосредственно в биочип. В последнем на заключительном этапе происходит взаимодействие с реагентами. Затем разработка помещается в сканер, благодаря чему происходит пересылка данных в региональный центр, ведущий работу на платформе онкодиспансера. В сумме на весь процесс придется потратить не более двух часов, и до сих пор аналогов технологии не найти.
Работу над созданием чипа вели ученые Нижнего Новгорода, но вскоре их коллеги из Азии и Европы прибудут для оценки работоспособности и эффективности разработки. Если все этапы окажутся успешными, специалисты смогут провести полноценные клинические испытания.
Как пояснили научные работники, благодаря использованию биочипа возможно сократить время диагностирования рака до одних суток. В рамках процедуры человеку сперва делают пункцию, после чего полученный материал успешно внедряют непосредственно в биочип. В последнем на заключительном этапе происходит взаимодействие с реагентами. Затем разработка помещается в сканер, благодаря чему происходит пересылка данных в региональный центр, ведущий работу на платформе онкодиспансера. В сумме на весь процесс придется потратить не более двух часов, и до сих пор аналогов технологии не найти.
Работу над созданием чипа вели ученые Нижнего Новгорода, но вскоре их коллеги из Азии и Европы прибудут для оценки работоспособности и эффективности разработки. Если все этапы окажутся успешными, специалисты смогут провести полноценные клинические испытания.
Автор: Марина Вебер