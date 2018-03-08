Песня ростовчанина о городских пробках набирает популярность в сети
На просторах Сети появилось видео, в котором ростовчанин спел о пробках, которые очень ему надоели. Этот ролик набирает стремительную популярность.
За основу молодой человек взял песню группы «Пицца». Сообщается, что житель Ростова-на-Дону проводит за рулем целый день, поскольку работает курьером в интернет-магазине. Ежедневно ему приходится объезжать всю донскую столицу. По словам автора видео, ему не нравятся различные ситуации, которые происходят на дорогах родного города, а также упомянул укладку в дождь асфальта, который с первыми лужами уплывает. Однажды он услышал песню группы «Пицца» и решил ее переделать. Текст хита был готов примерно за час.
Впоследствии выяснило, что эта песня стала второй по счету, которую написал молодой человек. Дебютной работой о российских дорогах был кавер, записанный под музыку группы «Любе». С тех пор курьер решил создать канал на YouTube, чтобы у пользователей была возможность следить за его творческими успехами.
За основу молодой человек взял песню группы «Пицца». Сообщается, что житель Ростова-на-Дону проводит за рулем целый день, поскольку работает курьером в интернет-магазине. Ежедневно ему приходится объезжать всю донскую столицу. По словам автора видео, ему не нравятся различные ситуации, которые происходят на дорогах родного города, а также упомянул укладку в дождь асфальта, который с первыми лужами уплывает. Однажды он услышал песню группы «Пицца» и решил ее переделать. Текст хита был готов примерно за час.
Впоследствии выяснило, что эта песня стала второй по счету, которую написал молодой человек. Дебютной работой о российских дорогах был кавер, записанный под музыку группы «Любе». С тех пор курьер решил создать канал на YouTube, чтобы у пользователей была возможность следить за его творческими успехами.
Автор: Валерия Орлова