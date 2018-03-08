В Кузбассе МЧС предупреждает о сильном ветре и метелях
В МЧС Кузбасса предупреждают местных жителей и гостей региона о сильном ветре и метелях. По данным гидрометцентра, 9 марта на территории Кемеровской области ожидается мокрый снег, снежные заносы, метели и порывы ветра до 14-19 метров в секунду.
В ведомстве просят граждан без лишней необходимости не пользоваться личным транспортом, исключить дальние поездки. При выезде на дороги соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, а также учитывать тормозной путь на скользкой дороге.
Пешеходам напомнили о необходимости переходить дорогу только в местах, предназначенных для этого, а в темное время суток использовать одежду со светоотражателями. В случае усиления ветра, избегать рекламных щитов, линий электропередач, а также деревьев и хрупких конструкций.
Кроме того, спасатели напоминают об опасности сосулек и снега на крышах.
В ведомстве просят граждан без лишней необходимости не пользоваться личным транспортом, исключить дальние поездки. При выезде на дороги соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, а также учитывать тормозной путь на скользкой дороге.
Пешеходам напомнили о необходимости переходить дорогу только в местах, предназначенных для этого, а в темное время суток использовать одежду со светоотражателями. В случае усиления ветра, избегать рекламных щитов, линий электропередач, а также деревьев и хрупких конструкций.
Кроме того, спасатели напоминают об опасности сосулек и снега на крышах.
Автор: Сергей Сидорин