Audi показала новый A7 Sportback на видео
Audi представила новый A7 Sportback на видео. В ролике был продемонстрирован дизайн модели и ее технические характеристики с акцентом на более динамичную форму данной новинки.
В сети представили фото- и видео- сессию обновленной вариации Audi A7 Sportback, выпущенной в Норвегии (Осло). Автокомпания детально продемонстрировала новинку, отметив возможности ее передней и задней оптики, интерьерный и экстерьерный дизайн, электронику и разгон до первых ста километров за 5 секунд.
Силовым агрегатом модели представлен двигатель TFSI V6, способный к развитию своей мощности до 340 л.с. при крутящем моменте в 500 Нм. Также сообщается об установке современной роботизированной трансмиссии с наличием 8-ступенчатого двойного сцепления.
Более того, новинка оснащена некоторыми передовыми технологиями, с включением в техкомплект светодиодной оптики, адаптивного круиз-контроля, системы экстренного автоматического торможения, контроля слепых зон.
О стоимости новинки пока не говорится. В скором времени ожидается появление авто на еврорынке. Также будет представлена «заряженная» версия S7 и спорткара RS7.
В сети представили фото- и видео- сессию обновленной вариации Audi A7 Sportback, выпущенной в Норвегии (Осло). Автокомпания детально продемонстрировала новинку, отметив возможности ее передней и задней оптики, интерьерный и экстерьерный дизайн, электронику и разгон до первых ста километров за 5 секунд.
Силовым агрегатом модели представлен двигатель TFSI V6, способный к развитию своей мощности до 340 л.с. при крутящем моменте в 500 Нм. Также сообщается об установке современной роботизированной трансмиссии с наличием 8-ступенчатого двойного сцепления.
Более того, новинка оснащена некоторыми передовыми технологиями, с включением в техкомплект светодиодной оптики, адаптивного круиз-контроля, системы экстренного автоматического торможения, контроля слепых зон.
О стоимости новинки пока не говорится. В скором времени ожидается появление авто на еврорынке. Также будет представлена «заряженная» версия S7 и спорткара RS7.
Автор: Сёмина Виктория