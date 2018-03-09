Для PS4 вышло крупное обновление с долгожданными функциями
На PlayStation 4 вышло обновление 5.50 общим объёмом 459 мегабайт. В состав прошивки включены многие нововведения, о которых так долго просили владельцы консоли.
Сообщается, что в измененной «Библиотеке» появилось больше фильтров, необходимых для сортировки контента. Также пользователи теперь могут скрывать ненужные им ярлыки. Разработчики внедрили новые функции родительского контроля, с помощью которых пользователи будут следить за действиями своего ребенка и по надобности ограничивать время, проводимое в игре. Появилась возможность установки собственных обоев, произошли изменения в меню быстрого доступа.
Одновременно с этим компании Sony выпустила тему для PS4, которая приурочена к 8 марта. Ее автором является художник студии Media Molecule Майя-Лиза Кехлет.
Сообщается, что в измененной «Библиотеке» появилось больше фильтров, необходимых для сортировки контента. Также пользователи теперь могут скрывать ненужные им ярлыки. Разработчики внедрили новые функции родительского контроля, с помощью которых пользователи будут следить за действиями своего ребенка и по надобности ограничивать время, проводимое в игре. Появилась возможность установки собственных обоев, произошли изменения в меню быстрого доступа.
Одновременно с этим компании Sony выпустила тему для PS4, которая приурочена к 8 марта. Ее автором является художник студии Media Molecule Майя-Лиза Кехлет.
Автор: Валерия Орлова