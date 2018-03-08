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Баста представил в честь 8 марта видеоклип на песню «Буду»
Знаменитый исполнитель рэпа Баста, которого также знают, как Василия Вакуленко из Ростова-на-Дону, в честь праздника 8 марта презентовал видеоклип на песню «Буду». Фанаты весьма неоднозначно оценили новый клип музыканта.

Баста представил в честь 8 марта видеоклип на песню «Буду»


Премьера композиции «Буду» состоялась в 2017 году. Однако ажиотажа в то время песня не вызвала, ее потеснили такие хиты, как «Сансаре», а также «Папа What s Up». Режиссером видеоклипа стал Олег Червоняк, в качестве оператора выступил Игорь Волков. Поклонники, ожидающие появление в кадре Басты, остались разочарованы, потому что роли исполнили Кристина Колес и Владимир Верёвочкин.

В видеоролике были продемонстрированы необычные отношения влюбленной пары. По тексту мужчина настолько сильно влюблен в девушку, что собрался отправиться за ней куда угодно. Однако в сюжете клипа показали немного по-другому. Зрители стали свидетелями драмы, в которой главный герой убивает любовника девушки. Пользователи Сети похвалили прекрасную работу оператора, но отметили, что снято не совсем то, что они хотели бы увидеть. Кроме того, некоторым клип Басты напомнил ролик Alekseev на композицию «Пьяное Солнце», а завершение показалось похожим на стиль рэп-исполнителя Нигатива.

Автор: Элана Ал-Лами
Вчера, 20:40
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