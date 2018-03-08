"Царская": Анастасия Волочкова поставила свою свадьбу выше королевской
Анастасия Волочкова заявила, что ее свадьба, проходившая 2007, по своей масштабности и пышности превосходит королевскую. В частности, свою церемонию бракосочетания балерина сравнила с вступлением в союз принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
В 2007 году Волочкова связала себя узами брака с музыкантом Игорем Вдовиным. В недавнем интервью знаменитость призналась, что ее свадьба вышла “царской”, и по грандиозности она обходит церемонию, которая имелась у Кейт Миддлтон и принца Уильяма. При этом звезда также призналась, что она всегда мечтала, чтобы ее вступление в брак запомнилось на долгие годы. Для торжества с участием Волочковой организаторы решили нанять не менее 400 актеров-аниматоров, притом гостей оказалось и того меньше — 350 человек.
Поскольку масштаб мероприятия впечатлял, Волочковой и ее супругу даже пришлось согласовывать бракосочетание с городской администрацией. Как оценила сама балерина, свадьба ей “влетела в копеечку”, и всего потрачено более 1,5 млн евро. Теледива не сомневается, что ее церемонию можно без сомнений назвать “царской”.
В 2007 году Волочкова связала себя узами брака с музыкантом Игорем Вдовиным. В недавнем интервью знаменитость призналась, что ее свадьба вышла “царской”, и по грандиозности она обходит церемонию, которая имелась у Кейт Миддлтон и принца Уильяма. При этом звезда также призналась, что она всегда мечтала, чтобы ее вступление в брак запомнилось на долгие годы. Для торжества с участием Волочковой организаторы решили нанять не менее 400 актеров-аниматоров, притом гостей оказалось и того меньше — 350 человек.
Поскольку масштаб мероприятия впечатлял, Волочковой и ее супругу даже пришлось согласовывать бракосочетание с городской администрацией. Как оценила сама балерина, свадьба ей “влетела в копеечку”, и всего потрачено более 1,5 млн евро. Теледива не сомневается, что ее церемонию можно без сомнений назвать “царской”.
Автор: Марина Вебер