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Порноактриса развелась с 72-летним миллионером из-за его сексуальной слабости
Тайка Нонг Нэт, снимавшаяся в порнофильмах, развелась со своим престарелым мужем-миллионером. 72-летний американец Кесарин Чайчалермпол не устроил актрису из-за неспособности выдержать «энергичный секс».

Порноактриса развелась с 72-летним миллионером из-за его сексуальной слабости


Экс-актриса давно завязала с порноиндустрией и стала фанатичной буддисткой. В 2017 году религиозная девушка вышла замуж за богатого американца, но счастливая супружеская жизнь продлилась недолго. Через год, по инициативе Нонг Нэт, начался бракоразводный процесс, она пыталась отсудить часть состояния супруга, при этом заявляя о безразличии к деньгам миллионера. Расставание объяснила сексуальной слабостью американца. Ей также не нравился ритм жизни 72-летнего мужчины, бывшая актриса чувствовала себя ребенком рядом с нянькой.

Теперь она объявила, что находится в свободном поиске и выдвинула ряд требований к будущему возлюбленному. Нонг Нэт требует ознакомить ее о доходах кандидата за последние 5 лет, выслать фото для оценки физического состояния, назвать страну проживания и сообщить национальность.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 22:20
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