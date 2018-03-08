В Ленобласти прохожий открыл стрельбу из винтовки
В Ленобласти прохожий открыл стрельбу из винтовки. В предварительной информации не говорится о пострадавших. Сообщается, что данный инцидент был в Сестрорецке.
Неизвестный мужчина, воспользовавшись винтовкой Мосина, внезапно стал стрелять. Жители соседних домов, услышав выстрелы, в свою очередь, вызвали полицию. В рамках расследования выяснилось, что незнакомец совершил несколько выстрелов в воздух, никого при этом он не ранил и не убил.
Оружие у злоумышленника было изъято. С ним в настоящий момент проводится допрос с выяснением обстоятельств произошедшего. Причина его поступка пока не установлена. Согласно одной из версий, «провокатором» стрельбы выступила ссора с приятелями в кафе.
Неизвестный мужчина, воспользовавшись винтовкой Мосина, внезапно стал стрелять. Жители соседних домов, услышав выстрелы, в свою очередь, вызвали полицию. В рамках расследования выяснилось, что незнакомец совершил несколько выстрелов в воздух, никого при этом он не ранил и не убил.
Оружие у злоумышленника было изъято. С ним в настоящий момент проводится допрос с выяснением обстоятельств произошедшего. Причина его поступка пока не установлена. Согласно одной из версий, «провокатором» стрельбы выступила ссора с приятелями в кафе.
Автор: Сёмина Виктория