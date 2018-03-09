Главный дизайнер Jaguar намерен создать F-Type в кузове седан
Главный дизайнер бренда Jaguar имеет намерение создать F-Type в кузове седан. Представители компании считают, что модель окажется в итоге более практичной, но не менее стильной, нежели версия с двумя дверями.
О своих намерениях главный дизайнер Jaguar Ян Каллум рассказал в ходе общения с журналистами на полях Женевского автошоу. В частности, он заявил, что очень хотел бы поработать над четырехдверной модификацией F-Type. Также он неоднозначно намекнул на то, что такая модель уже находится в разработке. “Именно Jaguar выступил с идеей создать четырехдверное купе, но после этого Mercedes-Benz явил миру CLS, закрепив за собой статус создателя данного типа кузова. Мы решительно настроены вернуть себе законное звание”, — подчеркнул Калум.
Впрочем, дизайнер не стал уточнять, о какой именно модели идет речь. Некоторые эксперты предположили, что это может быть спортивный седан Jaguar XJ, отличавшийся покатой крышей.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность о том, что на территории России официально стартовали продажиы Jaguar E-Pace.
О своих намерениях главный дизайнер Jaguar Ян Каллум рассказал в ходе общения с журналистами на полях Женевского автошоу. В частности, он заявил, что очень хотел бы поработать над четырехдверной модификацией F-Type. Также он неоднозначно намекнул на то, что такая модель уже находится в разработке. “Именно Jaguar выступил с идеей создать четырехдверное купе, но после этого Mercedes-Benz явил миру CLS, закрепив за собой статус создателя данного типа кузова. Мы решительно настроены вернуть себе законное звание”, — подчеркнул Калум.
Впрочем, дизайнер не стал уточнять, о какой именно модели идет речь. Некоторые эксперты предположили, что это может быть спортивный седан Jaguar XJ, отличавшийся покатой крышей.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность о том, что на территории России официально стартовали продажиы Jaguar E-Pace.
Автор: Марина Вебер