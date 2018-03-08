Николай Басков поздравил женщин с 8 марта в компании Виктории Лопыревой
На своей странице в Instagram певец Николай Басков опубликовал видеопоздравление женщинам с 8 марта. Компанию ему составила Виктория Лопырева.
Исполнитель пожелал прекрасной половине человечества любви, счастья, здоровья и исполнения всех заветных желаний. «Чтобы всегда в душе была весна и позитив», - завершил поздравление исполнитель. Виктория Лопырева присоединилась к словам возлюбленного и пожелала девушкам любви и счастья.
В комментариях подписчики поддержали пожелания. Не обошлось и без вопросов о свадьбе между Басковым и Лопыревой. За 15 минут с момента публикации видеозапись посмотрели более 25 тысяч раз.
Ранее сообщалось, что Виктория Лопырева и Николай Басков задумались о детях.
Исполнитель пожелал прекрасной половине человечества любви, счастья, здоровья и исполнения всех заветных желаний. «Чтобы всегда в душе была весна и позитив», - завершил поздравление исполнитель. Виктория Лопырева присоединилась к словам возлюбленного и пожелала девушкам любви и счастья.
В комментариях подписчики поддержали пожелания. Не обошлось и без вопросов о свадьбе между Басковым и Лопыревой. За 15 минут с момента публикации видеозапись посмотрели более 25 тысяч раз.
Ранее сообщалось, что Виктория Лопырева и Николай Басков задумались о детях.
Автор: Сергей Сидорин