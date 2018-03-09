Ирена Понарошку прокомментировала разлуку с мужем
Журналист Ирена Понарошку рассказала о своей разлуке с мужем. Новый фотоснимок с ее комментарием в ответ на вопрос подписчика появился в ее Instagram.
«На днях кто-то задал мне вопрос, почему я никогда не скучаю по супругу, ну во-первых, мне банально некогда, и все мое время и внимание в его отсутствие занимает любимый сын Серафим. Во-вторых, как же тут поскучаешь? Тараканы не дают, их у меня в голове много, так что весело бывает очень часто», - написала Понарошку.
Также она отметила, что проводит без мужа не так много времени – всего 4 дня в неделю, что ее вполне устраивает, поскольку нужно иногда расставаться на время, чтобы успеть соскучиться, потому что каждому в браке нужно личное пространство.
Ирена Понарошку живет в браке с ди-джеем Александром Глуховым. В настоящий момент она с сыном Серафимом находится в Азии на отдыхе.
«На днях кто-то задал мне вопрос, почему я никогда не скучаю по супругу, ну во-первых, мне банально некогда, и все мое время и внимание в его отсутствие занимает любимый сын Серафим. Во-вторых, как же тут поскучаешь? Тараканы не дают, их у меня в голове много, так что весело бывает очень часто», - написала Понарошку.
Также она отметила, что проводит без мужа не так много времени – всего 4 дня в неделю, что ее вполне устраивает, поскольку нужно иногда расставаться на время, чтобы успеть соскучиться, потому что каждому в браке нужно личное пространство.
Ирена Понарошку живет в браке с ди-джеем Александром Глуховым. В настоящий момент она с сыном Серафимом находится в Азии на отдыхе.
Автор: Сёмина Виктория