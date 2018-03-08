«МегаФон» предоставляет последний шанс бесплатно получить Xiaomi Redmi Note 5A
Сотовый оператор до 9 марта предоставляет последний шанс бесплатно получить Xiaomi Redmi Note 5A. При покупке смартфона за 9990 рублей человек получит точно такой же совершенно бесплатно.
Представители «Мегафона» отметили, что акция завершится в салонах сотовой связи «Мегафон Ритейл» уже 10 марта. До 1 апреля гаджет еще можно будет приобрести в других магазинах «Мегафона».
Эксперты отмечают, что в некоторых магазинах из-за акции образовался дефицит на Xiaomi Redmi Note 5A.
Акция «1+1» началась 5 марта. Гаджет оснащен дактилоскопическим датчиком, защитным стеклом и батареей, которая работает без подзарядки до 11 часов.
Представители «Мегафона» отметили, что акция завершится в салонах сотовой связи «Мегафон Ритейл» уже 10 марта. До 1 апреля гаджет еще можно будет приобрести в других магазинах «Мегафона».
Эксперты отмечают, что в некоторых магазинах из-за акции образовался дефицит на Xiaomi Redmi Note 5A.
Акция «1+1» началась 5 марта. Гаджет оснащен дактилоскопическим датчиком, защитным стеклом и батареей, которая работает без подзарядки до 11 часов.
Автор: Сергей Сидорин