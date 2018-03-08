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«МегаФон» предоставляет последний шанс бесплатно получить Xiaomi Redmi Note 5A
Сотовый оператор до 9 марта предоставляет последний шанс бесплатно получить Xiaomi Redmi Note 5A. При покупке смартфона за 9990 рублей человек получит точно такой же совершенно бесплатно.

«МегаФон» предоставляет последний шанс бесплатно получить Xiaomi Redmi Note 5A


Представители «Мегафона» отметили, что акция завершится в салонах сотовой связи «Мегафон Ритейл» уже 10 марта. До 1 апреля гаджет еще можно будет приобрести в других магазинах «Мегафона».

Эксперты отмечают, что в некоторых магазинах из-за акции образовался дефицит на Xiaomi Redmi Note 5A.

Акция «1+1» началась 5 марта. Гаджет оснащен дактилоскопическим датчиком, защитным стеклом и батареей, которая работает без подзарядки до 11 часов.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 23:40
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