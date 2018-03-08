Анна Семенович поделилась пикантным фото в халате
Анна Семенович решила встретить 8 марта без шумных вечеринок и большой компании, рассказав об этом поклонникам. Также звезда поделилась в Instagram пикантным кадром, где она позирует в халате, “празднуя” Международный женский день.
На обнародованном кадре Анна Семенович находится в отеле, сидя на балконе с видом на горы. Звезда облачена в белый халат и тапочки, а ее волосы собраны в хвост. При этом поклонникам певицы открывается вид на стройные ноги кумира. В руках она держит чашку кофе, а на столе в вазе разместился внушительный букет тюльпанов. Теледива отметила, что именно с этого началось ее утро. “Всем волшебного дня, а девочкам побольше радостных улыбок”, — подписала свой пост отечественная актриса.
В комментариях фолловеры Анны Семенович не оставили без внимания свежесть и привлекательность кумира, написав множество комплиментов. Также поклонники начали массово поздравлять артистку с женским днем. Публикация на странице звезды успела собрать более 44 тысяч отметок “Мне нравится” и десятки отзывов от подписчиков.
На обнародованном кадре Анна Семенович находится в отеле, сидя на балконе с видом на горы. Звезда облачена в белый халат и тапочки, а ее волосы собраны в хвост. При этом поклонникам певицы открывается вид на стройные ноги кумира. В руках она держит чашку кофе, а на столе в вазе разместился внушительный букет тюльпанов. Теледива отметила, что именно с этого началось ее утро. “Всем волшебного дня, а девочкам побольше радостных улыбок”, — подписала свой пост отечественная актриса.
В комментариях фолловеры Анны Семенович не оставили без внимания свежесть и привлекательность кумира, написав множество комплиментов. Также поклонники начали массово поздравлять артистку с женским днем. Публикация на странице звезды успела собрать более 44 тысяч отметок “Мне нравится” и десятки отзывов от подписчиков.
Автор: Марина Вебер