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Максим Галкин поздравил женщин с 8 марта теплыми словами и детской фотографией
Юморист Максим Галкин не забыл поздравить прекрасную половину человечества. Артист добавил свою детскую фотографию в Instagram с трогательными словами, которые очень понравились фанаткам.

Максим Галкин поздравил женщин с 8 марта теплыми словами и детской фотографией


Он сказал, что в этот день хочется подарить тепло и солнце всем «девчонкам», независимо от их возраста. Галкин назвал женщин «невероятными» и вспомнил про равноправие полов, но, по его мнению, их нужно вознести чуть выше мужчин. Муж Пугачевой считает, что они чаще сильнее, красивее, мудрее «мужиков». Он всегда чувствует себя дома рядом с сестрой, мамой, дочкой и женой. Также пожелал больше галантности и рыцарства со стороны мужской части населения.

В комментариях подписчицы его часто благодарили, называли «Богом слога», настоящим рыцарем, тонким и умным. Их очень тронули эти поздравительные слова.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 00:20
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