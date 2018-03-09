Максим Галкин поздравил женщин с 8 марта теплыми словами и детской фотографией
Юморист Максим Галкин не забыл поздравить прекрасную половину человечества. Артист добавил свою детскую фотографию в Instagram с трогательными словами, которые очень понравились фанаткам.
Он сказал, что в этот день хочется подарить тепло и солнце всем «девчонкам», независимо от их возраста. Галкин назвал женщин «невероятными» и вспомнил про равноправие полов, но, по его мнению, их нужно вознести чуть выше мужчин. Муж Пугачевой считает, что они чаще сильнее, красивее, мудрее «мужиков». Он всегда чувствует себя дома рядом с сестрой, мамой, дочкой и женой. Также пожелал больше галантности и рыцарства со стороны мужской части населения.
В комментариях подписчицы его часто благодарили, называли «Богом слога», настоящим рыцарем, тонким и умным. Их очень тронули эти поздравительные слова.
Он сказал, что в этот день хочется подарить тепло и солнце всем «девчонкам», независимо от их возраста. Галкин назвал женщин «невероятными» и вспомнил про равноправие полов, но, по его мнению, их нужно вознести чуть выше мужчин. Муж Пугачевой считает, что они чаще сильнее, красивее, мудрее «мужиков». Он всегда чувствует себя дома рядом с сестрой, мамой, дочкой и женой. Также пожелал больше галантности и рыцарства со стороны мужской части населения.
В комментариях подписчицы его часто благодарили, называли «Богом слога», настоящим рыцарем, тонким и умным. Их очень тронули эти поздравительные слова.
Автор: Северов Андрей