Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Наука

В NASA предложили сбивать опасные астероиды ядерными боеголовками
Сотрудники NASA рассказали о новом плане защиты от Земли астероидов. Он включает в себя так называемый флот кораблей, которые необходимы, чтобы сбить с курса опасные небесные тела. Если это не сработает, то ученые намерены взрывать астероиды огромными ядерными боеголовками.

В NASA предложили сбивать опасные астероиды ядерными боеголовками


План необходим для борьбы с такими небесными телами как Бенну. В настоящее время астероид осуществляет вращение вокруг Солнца. Несмотря на тот факт, что расстояние до Земли является безопасным, существует 1 из 2700 шансов, что астероид упадет на планету через 100 лет.

Если говорить о первой идее, то NASA планирует запустить 8,8-тонный космический корабль, который упадет на опасное небесное тело. В результате движение замедлится настолько, что Солнце притянет его к себе, меняя орбитальный путь.

Как рассказывают физики, если астероид является очень маленьким и у них получается обнаружить его на ранней стадии, сбить небесное тело можно ударником. Этот метод нельзя назвать эффективным по сравнению с ядерным вариантом.

Когда существует потенциальная опасность, тогда необходимо прибегать к использованию космического аппарата HAMMER, в который встроено гигантское ядерное оружие. На сегодняшний день строительство таких кораблей пока не началось, но NASA планирует реализовать данный проект в скором времени.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:17
Читайте также
В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Генерал НАТО рассказал о скором военном
В Москве на следующей неделе ожидается
Эксперты госпиталя Вишневского принимают участие
Песня ростовчанина о городских пробках набирает
В Челябинской области голый парень дарил женщинам
Самое холодное 8 Марта отмечено в Мурманске
В Сбербанке женщин с 8 марта поздравил робот
В честь 8 марта башни московского Кремля
Добавление комментария
Последние новости
09.03, 13:10 В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе «Крым
09.03, 13:01 В Иркутской области местная жительница помогла найти без
09.03, 13:00 В Китае уже появился обновленный Geely Emgrand 7
09.03, 12:50 Sony PlayStation 5 скоро поступит в продажу
09.03, 12:40 Владельцы Android получили возможность превратить любой
09.03, 12:30 Поклонники раскритиковали Дженифер Лопес за селфи с
09.03, 12:24 В Петербурге учительницу истории изнасиловал таксист в
09.03, 12:20 Ученые распознали звуки детенышей белого носорога
09.03, 12:15 В Нижнем Новгороде произошло масштабное ДТП с участием
09.03, 12:10 Фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S показали на новом
09.03, 12:00 Кроссовер Honda BR-V появится для продаж по всему миру
09.03, 11:56 В ДТП в Башкирии иномарка Audi насмерть сбила женщину
09.03, 11:51 В субботу в Москве закроют две станции салатовой ветки
09.03, 11:50 Дима Билан решил открыть в Астрахани “клуб друзей”
09.03, 11:40 Ученые рассчитали на компьютере сроки начала Третьей
09.03, 11:30 Рубль на торгах растёт к евро
09.03, 11:20 Светлана Лобода показала плоский живот на новом снимке
09.03, 11:16 В Якутии в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли четыре
09.03, 11:10 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro 4G Advanced
09.03, 11:00 Kia Rio GT Line показали в Женеве