В NASA предложили сбивать опасные астероиды ядерными боеголовками
Сотрудники NASA рассказали о новом плане защиты от Земли астероидов. Он включает в себя так называемый флот кораблей, которые необходимы, чтобы сбить с курса опасные небесные тела. Если это не сработает, то ученые намерены взрывать астероиды огромными ядерными боеголовками.
План необходим для борьбы с такими небесными телами как Бенну. В настоящее время астероид осуществляет вращение вокруг Солнца. Несмотря на тот факт, что расстояние до Земли является безопасным, существует 1 из 2700 шансов, что астероид упадет на планету через 100 лет.
Если говорить о первой идее, то NASA планирует запустить 8,8-тонный космический корабль, который упадет на опасное небесное тело. В результате движение замедлится настолько, что Солнце притянет его к себе, меняя орбитальный путь.
Как рассказывают физики, если астероид является очень маленьким и у них получается обнаружить его на ранней стадии, сбить небесное тело можно ударником. Этот метод нельзя назвать эффективным по сравнению с ядерным вариантом.
Когда существует потенциальная опасность, тогда необходимо прибегать к использованию космического аппарата HAMMER, в который встроено гигантское ядерное оружие. На сегодняшний день строительство таких кораблей пока не началось, но NASA планирует реализовать данный проект в скором времени.
План необходим для борьбы с такими небесными телами как Бенну. В настоящее время астероид осуществляет вращение вокруг Солнца. Несмотря на тот факт, что расстояние до Земли является безопасным, существует 1 из 2700 шансов, что астероид упадет на планету через 100 лет.
Если говорить о первой идее, то NASA планирует запустить 8,8-тонный космический корабль, который упадет на опасное небесное тело. В результате движение замедлится настолько, что Солнце притянет его к себе, меняя орбитальный путь.
Как рассказывают физики, если астероид является очень маленьким и у них получается обнаружить его на ранней стадии, сбить небесное тело можно ударником. Этот метод нельзя назвать эффективным по сравнению с ядерным вариантом.
Когда существует потенциальная опасность, тогда необходимо прибегать к использованию космического аппарата HAMMER, в который встроено гигантское ядерное оружие. На сегодняшний день строительство таких кораблей пока не началось, но NASA планирует реализовать данный проект в скором времени.
Автор: Валерия Орлова