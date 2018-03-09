Стали известны шокирующие цены новых смартфонов LG ThinQ V30s и V30s+
Для поклонников смартфонов компании LG стали известны шокирующие цены на улучшенные смартфоны ThinQ V30s и V30s+. Стоимость устройств поражает и даже превышает среднюю зарплату в России.
Недавно на выставке Mobile World Congress компания LG представила усовершенствованные модели прошлогоднего флагмана V30, и анонсировала множество доработок. Однако на деле все оказалось не так радужно, и из глобальных изменений можно назвать только несколько: увеличение оперативной памяти с 4 гигабайт до 6, больше вариантов встроенной, а также акцент на искусственный интеллект и машинное обучение. Так, согласно информации южнокорейских разработчиков, благодаря специальному программному обеспечению смартфон позволит устанавливать всевозможные настройки, а особенно порадует камера с улучшенными функциями. Емкость батареи и остальные технические характеристики остались такими же, как и у V30.
Однозначно негативным моментом для критиков и особенно поклонников бренда стала огромная цена за устройство, составляющая немалых 54-65 тысяч рублей. Для жителей России со средним месячным заработком на уровне 35 тысячи рублей это достаточно много. Для сравнения цена на iPhone X начинается от 80 тысяч рублей, а Samsung Galaxy S9 предлагается от 60 тысяч рублей при лучших характеристиках и большей популярности.
Недавно на выставке Mobile World Congress компания LG представила усовершенствованные модели прошлогоднего флагмана V30, и анонсировала множество доработок. Однако на деле все оказалось не так радужно, и из глобальных изменений можно назвать только несколько: увеличение оперативной памяти с 4 гигабайт до 6, больше вариантов встроенной, а также акцент на искусственный интеллект и машинное обучение. Так, согласно информации южнокорейских разработчиков, благодаря специальному программному обеспечению смартфон позволит устанавливать всевозможные настройки, а особенно порадует камера с улучшенными функциями. Емкость батареи и остальные технические характеристики остались такими же, как и у V30.
Однозначно негативным моментом для критиков и особенно поклонников бренда стала огромная цена за устройство, составляющая немалых 54-65 тысяч рублей. Для жителей России со средним месячным заработком на уровне 35 тысячи рублей это достаточно много. Для сравнения цена на iPhone X начинается от 80 тысяч рублей, а Samsung Galaxy S9 предлагается от 60 тысяч рублей при лучших характеристиках и большей популярности.
Автор: Тригуб Сергей