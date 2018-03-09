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Смартфон Meizu 15 получит SoC Snapdragon 660
Согласно информации инсайдеров, смартфон Meizu 15 обзаведется процессором SoC Snapdragon 660. Данный аппарат станет одним из трёх гаджетов линейки китайского производителя.

Смартфон Meizu 15 получит SoC Snapdragon 660


По имеющимся данным, Meizu 15 поступит на рынок с 5,5-дюймовым экраном, 4 ГБ «оперативки» , 64 Гб или 128 Гб флэш-памяти. «Сердцем» аппарата выступит вышеназванный процессор. Эксперты отмечают, что данная платформа не является новой, но она продолжает встречаться в некоторых смартфонах.

Специалисты предполагают, что старшая версия 15 Plus будет иметь более производительный процессор фирмы Qualcomm или даже Samsung. Если говорить о внешнем виде новинки от Meizu, то производитель начал работу над смартфоном уже давно. В связи с этим не стоит ожидать появления на рынке ультрамодного девайса.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:08
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