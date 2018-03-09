Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Наука

Психологи: Эгоизм свидетельствует о затяжном стрессе
Психологи Аризонского университета провели исследование, в ходе которого доказали, что эгоизм свидетельствует о затяжном и глубоком стрессе. Эксперты считают, что «злоупотребление» словами «я», «мне» и «мой» в разговорной или письменной речи указывает на нестабильное эмоциональное состояние человека.

Психологи: Эгоизм свидетельствует о затяжном стрессе


Ученые-психологи рассказали, что людей, часто говорящих о себе и своих проблемах считают эгоистами, однако результаты нового исследования говорят о наличии эмоционального расстройства у человека в подобных ситуациях. Специалисты проанализировали информацию карточек 4,7 тысяч жителей США и Германии на предмет психологического здоровья и частоты упоминания о своей персоне. Оказалось, что большая часть из них, находясь в стрессовом состоянии, акцентировала внимание на себе во время разговоров, причем пол человека не имел никакого значения.

На проявление эгоцентризма также влияет атмосфера беседы, так как в стрессовом состоянии собеседник эмоционально выражает свои мысли и говорит о своих проблемах от первого лица. Психологи поясняют, что люди, которые сталкиваются с трудностями, замыкаются в своей проблеме и постоянно думают о ней, а длительное беспокойство приводит к стрессовому состоянию. После этого человек фокусируется на своей персоне и неприятностях, а процесс сопровождается частым употреблением местоимений «я» и «меня».

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 09:00
Читайте также
В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Генерал НАТО рассказал о скором военном
В Москве на следующей неделе ожидается
Эксперты госпиталя Вишневского принимают участие
Песня ростовчанина о городских пробках набирает
В Челябинской области голый парень дарил женщинам
Самое холодное 8 Марта отмечено в Мурманске
В Сбербанке женщин с 8 марта поздравил робот
В честь 8 марта башни московского Кремля
Добавление комментария
Последние новости
09.03, 13:10 В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе «Крым
09.03, 13:01 В Иркутской области местная жительница помогла найти без
09.03, 13:00 В Китае уже появился обновленный Geely Emgrand 7
09.03, 12:50 Sony PlayStation 5 скоро поступит в продажу
09.03, 12:40 Владельцы Android получили возможность превратить любой
09.03, 12:30 Поклонники раскритиковали Дженифер Лопес за селфи с
09.03, 12:24 В Петербурге учительницу истории изнасиловал таксист в
09.03, 12:20 Ученые распознали звуки детенышей белого носорога
09.03, 12:15 В Нижнем Новгороде произошло масштабное ДТП с участием
09.03, 12:10 Фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S показали на новом
09.03, 12:00 Кроссовер Honda BR-V появится для продаж по всему миру
09.03, 11:56 В ДТП в Башкирии иномарка Audi насмерть сбила женщину
09.03, 11:51 В субботу в Москве закроют две станции салатовой ветки
09.03, 11:50 Дима Билан решил открыть в Астрахани “клуб друзей”
09.03, 11:40 Ученые рассчитали на компьютере сроки начала Третьей
09.03, 11:30 Рубль на торгах растёт к евро
09.03, 11:20 Светлана Лобода показала плоский живот на новом снимке
09.03, 11:16 В Якутии в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли четыре
09.03, 11:10 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro 4G Advanced
09.03, 11:00 Kia Rio GT Line показали в Женеве