Психологи: Эгоизм свидетельствует о затяжном стрессе
Психологи Аризонского университета провели исследование, в ходе которого доказали, что эгоизм свидетельствует о затяжном и глубоком стрессе. Эксперты считают, что «злоупотребление» словами «я», «мне» и «мой» в разговорной или письменной речи указывает на нестабильное эмоциональное состояние человека.
Ученые-психологи рассказали, что людей, часто говорящих о себе и своих проблемах считают эгоистами, однако результаты нового исследования говорят о наличии эмоционального расстройства у человека в подобных ситуациях. Специалисты проанализировали информацию карточек 4,7 тысяч жителей США и Германии на предмет психологического здоровья и частоты упоминания о своей персоне. Оказалось, что большая часть из них, находясь в стрессовом состоянии, акцентировала внимание на себе во время разговоров, причем пол человека не имел никакого значения.
На проявление эгоцентризма также влияет атмосфера беседы, так как в стрессовом состоянии собеседник эмоционально выражает свои мысли и говорит о своих проблемах от первого лица. Психологи поясняют, что люди, которые сталкиваются с трудностями, замыкаются в своей проблеме и постоянно думают о ней, а длительное беспокойство приводит к стрессовому состоянию. После этого человек фокусируется на своей персоне и неприятностях, а процесс сопровождается частым употреблением местоимений «я» и «меня».
Ученые-психологи рассказали, что людей, часто говорящих о себе и своих проблемах считают эгоистами, однако результаты нового исследования говорят о наличии эмоционального расстройства у человека в подобных ситуациях. Специалисты проанализировали информацию карточек 4,7 тысяч жителей США и Германии на предмет психологического здоровья и частоты упоминания о своей персоне. Оказалось, что большая часть из них, находясь в стрессовом состоянии, акцентировала внимание на себе во время разговоров, причем пол человека не имел никакого значения.
На проявление эгоцентризма также влияет атмосфера беседы, так как в стрессовом состоянии собеседник эмоционально выражает свои мысли и говорит о своих проблемах от первого лица. Психологи поясняют, что люди, которые сталкиваются с трудностями, замыкаются в своей проблеме и постоянно думают о ней, а длительное беспокойство приводит к стрессовому состоянию. После этого человек фокусируется на своей персоне и неприятностях, а процесс сопровождается частым употреблением местоимений «я» и «меня».
Автор: Татьяна Свиридова