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В Сети появились первые изображения серийного седана Lada Vesta Cross
На просторах Сети обнародованы первые изображения серийного седана Lada Vesta Cross. Ожидается, что указанная модель официально выйдет на отечественный рынок уже в 2019 году.

В Сети появились первые изображения серийного седана Lada Vesta Cross


Как считают эксперты, Lada Vesta Cross в кузове седана окажется для “АвтоВАЗа” оригинальной моделью. Судя по первым сведениям и замеченным фотошпионами прототипам, авто ожидает пластиковый обвес по периметру, а еще в габаритах несколько увеличатся колеса. Представленные снимки тоже не являются оригиналом, над ними трудились специалисты портала “Колеса”, предположив, каким образом будет выглядеть авто после выхода на отечественный рынок.

Впрочем, эксперты убеждены, что отличия серийной версии от концепт-кара Lada Vesta Cross 2016 окажутся минимальными. Официальные сроки выхода седана на рынок представители “АвтоВАЗа” пока не называют, отказываясь комментировать работу над проектом.

Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, в Сети также появились кадры LADA Vesta SW Cross в версии Exclusive.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:51
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