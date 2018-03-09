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exclusive / Шоу-бизнес

В Сети высмеяли новый стиль Анастасии Волочковой
Пользователи Сети снова начали обсуждать Анастасию Волочкову. Теперь им не понравился ее стиль, в частности то, что балерина надела унты под вечернее платье с глубокими декольте. В таком виде эффектная блондинка встречала Международный женский день.

В Сети высмеяли новый стиль Анастасии Волочковой


Фотографии с празднования 8 марта появились в профиле Волочковой в социальной сети Instagram. На них она предстала в красивом изумрудном платье, при этом на ногах были надеты белые унты. Подписчики балерины сделали вывод, что такой обувью знаменитость хотела удлинить ноги и визуально казаться стройнее.

Анастасия Волочкова проводит в тренажерном зале почти каждый день, огромное внимание она уделяет растяжке. Несмотря на это, фолловеры то и дело критикуют её за несовершенную фигуру. Посмотрев новые фото, они сделали вывод, что балерина специально приняла такую позу, чтобы казаться худой. Кроме этого, хейтеры раскритиковали Волочкову за отсутствие колготок, ведь унты, по их мнению, смотрятся еще более нелепо, когда надеты на голую ногу под вечернее платье.

К слову, такой тип обуви, вероятно, является одним из самых любимых у балерины. В унтах она ходит, как по дому, так и по улице.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:39
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