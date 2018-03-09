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Обновленная версия Volkswagen Jetta стала более экономичной
Обновленный автомобиль Volkswagen Jetta стал экономичнее, чем раньше, если сравнивать показатели в ходе езды по городу. В продажу немецкая модель поступит во втором квартире нынешнего года.

Обновленная версия Volkswagen Jetta стала более экономичной


Как рассказали представители автобренда, топливо экономится за счет нового кузова и иной трансмиссии. Рестайлинговый Volkswagen Jetta на 100 километров расходует 7,84 литра в городских условиях, 5,88 литра – по шоссе, 6,92 литра - в смешанном цикле.

Многих автолюбителей впечатлили соответствующие показатели экономичности, однако их нельзя назвать лучшими в классе среди конкурентов, работающих на бензине. В частности, седан Honda Civic расходует 5,6-7,35 литра на 100 километров. Под его капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор, осуществляющий работу с бесступенчатой трансмиссией. Отличными показателями экономичности топлива также могут похвастаться Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Chevy Cruze.

Сотрудники Volkswagen акцентируют внимание будущих покупателей на аэродинамике Jetta. Новинка получила активные жалюзи решетки радиатора и «воздушные завесы», направляющие поток вокруг передних колес.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:16
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