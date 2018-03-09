Начались продажи смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ Microsoft Edition
Согласно информации специалистов, уже начались продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ Microsoft Edition. Такие устройства будут оснащаться программами и сервисами от компании Microsoft, и внешне будут напоминать Windows 10 Mobile.
Разработчики недавно отказались адаптировать “винду” на мобильные устройства, мотивируя операционную систему не популярной и значительно уступающей конкурентам Android и iOS. Однако множеству поклонникам будут доступны Microsoft Edition-версии на различных устройствах – с полным комплектом программного обеспечения и доступными сервисами компании. Также разработчики планируют сделать такие дополнения максимально похожими на компьютерную версию Windows, но только посредством внешней оболочки и установленных приложений. Технические характеристики при этом останутся прежними, но в будущем возможны изменения характеристик для повышения производительности. Известно, что сразу будет установлен Office, Skype, EDGE, а также улучшенная работа облака OneDrive для дальнейшей интеграции фотографий и информации.
Samsung Galaxy S9 и S9+ Microsoft Edition уже доступны в предзаказе стоимостью от 700 долларов, а официальные продажи начинаются 16 марта этого года.
Разработчики недавно отказались адаптировать “винду” на мобильные устройства, мотивируя операционную систему не популярной и значительно уступающей конкурентам Android и iOS. Однако множеству поклонникам будут доступны Microsoft Edition-версии на различных устройствах – с полным комплектом программного обеспечения и доступными сервисами компании. Также разработчики планируют сделать такие дополнения максимально похожими на компьютерную версию Windows, но только посредством внешней оболочки и установленных приложений. Технические характеристики при этом останутся прежними, но в будущем возможны изменения характеристик для повышения производительности. Известно, что сразу будет установлен Office, Skype, EDGE, а также улучшенная работа облака OneDrive для дальнейшей интеграции фотографий и информации.
Samsung Galaxy S9 и S9+ Microsoft Edition уже доступны в предзаказе стоимостью от 700 долларов, а официальные продажи начинаются 16 марта этого года.
Автор: Тригуб Сергей