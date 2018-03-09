Автопроизводитель представил тизер обновленного Volkswagen Touareg
Готовится скорая премьера обновленной версии Volkswagen Touareg. Немецкий автопроизводитель подготовил тизер, показывающий историю этой модели.
После его выхода стало известно, что первый официальный показ нового Volkswagen Touareg будет проходить в Китае на международной автовыставке. Третье поколение автомобиля считается 2019 модельным годом. КНР не зря выбрана для столь важного события, ведь там огромный автомобильный рынок и кроссоверы пользуются большим спросом.
Тизер появился вчера, его выложила пресс-служба немецкого концерна. Зрители могут узнать долгую историю развития Touareg, начиная с 2002 года, когда свет увидело первое поколение, познакомиться со спортивными достижениями модели, она позиционируется как семейный и представительский автомобиль. Также в ролике есть зрелищный момент буксировки самолета Boeing 747. Отмечается о значительных переменах в экстерьере этого консервативного авто, похожие черты были в концепте T-Prime Concept GTE. Поклонникам стоит готовиться к знакомству с новинкой 23 марта.
После его выхода стало известно, что первый официальный показ нового Volkswagen Touareg будет проходить в Китае на международной автовыставке. Третье поколение автомобиля считается 2019 модельным годом. КНР не зря выбрана для столь важного события, ведь там огромный автомобильный рынок и кроссоверы пользуются большим спросом.
Тизер появился вчера, его выложила пресс-служба немецкого концерна. Зрители могут узнать долгую историю развития Touareg, начиная с 2002 года, когда свет увидело первое поколение, познакомиться со спортивными достижениями модели, она позиционируется как семейный и представительский автомобиль. Также в ролике есть зрелищный момент буксировки самолета Boeing 747. Отмечается о значительных переменах в экстерьере этого консервативного авто, похожие черты были в концепте T-Prime Concept GTE. Поклонникам стоит готовиться к знакомству с новинкой 23 марта.
Автор: Северов Андрей