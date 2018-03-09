Qualcomm Snapdragon 855 Fusion для смартфонов обзавелся поддержкой сети 5G
Чипсет Snapdragon 855 Fusion от компании Qualcomm, ориентированный на использование в смартфонах, обзавелся поддержкой сети 5G. Новое поколение интернет-соединения могут запустить в некоторых странах уже в 2018 году.
К примеру, в некоторых районах США 5G появится уже до конца этого года, в чем оказывают содействие такие бренды, как Nokia, а также Samsung и Ericsson. Фирма Qualcomm тоже должна в течение ближайших месяцев завершить трудиться над чипом Snapdragon 855 Fusion для флагманских устройств, который получит поддержку в том числе и сетей нового поколения. Ожидается, что в указанный процессор разработчик встроит модем Snapdragon SDX50, однако пока технических подробностей о данном продукте не предоставляется.
Впрочем, уже наверняка известно название указанного проекта. Некоторые считают, что таким образом Qualcomm решила досадить своему конкуренту Apple, с которым более года ведутся судебные разбирательства. В частности, “яблочный” бренд еще в 2016 презентовал чипсет A10 Fusion.
К примеру, в некоторых районах США 5G появится уже до конца этого года, в чем оказывают содействие такие бренды, как Nokia, а также Samsung и Ericsson. Фирма Qualcomm тоже должна в течение ближайших месяцев завершить трудиться над чипом Snapdragon 855 Fusion для флагманских устройств, который получит поддержку в том числе и сетей нового поколения. Ожидается, что в указанный процессор разработчик встроит модем Snapdragon SDX50, однако пока технических подробностей о данном продукте не предоставляется.
Впрочем, уже наверняка известно название указанного проекта. Некоторые считают, что таким образом Qualcomm решила досадить своему конкуренту Apple, с которым более года ведутся судебные разбирательства. В частности, “яблочный” бренд еще в 2016 презентовал чипсет A10 Fusion.
Автор: Марина Вебер