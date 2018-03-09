Исхудавшая Елена Степаненко шокировала зрителей болезненным внешним видом
Известная юмористка и супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко выступила с бенефисом на телеканале Россия 1 в честь Международного женского дня. Зрители были шокированы исхудавшей фигурой знаменитости и ее болезненным внешним видом.
Во время выступления Елена Степаненко казалась веселой и жизнерадостной, однако ее поклонники серьезно обеспокоились ее состоянием здоровья. Артистка заметно похудела, а ее лицо приобрело болезненный вид, при том, что ранее Степаненко всегда появлялась на сцене в другом образе. Фанаты выразили предположения о серьезном заболевании юмористки, которое отразилось на ее внешности.
Более того, появились слухи о проблемах в отношениях Елены Степаненко с супругом Евгением Петросяном. Если верить данной информации, то члены знаменитой семьи живут отдельно друг от друга и даже тайно от всех оформили развод, что могло послужить причиной для изменений во внешности артистки. Почвой для таких слухов послужил тот факт, что супруги перестали выступать вместе на сцене, а бенефис Степаненко не стал исключением. Стоит отметить, что официальных заявлений относительно развода супруги не предоставляли.
Во время выступления Елена Степаненко казалась веселой и жизнерадостной, однако ее поклонники серьезно обеспокоились ее состоянием здоровья. Артистка заметно похудела, а ее лицо приобрело болезненный вид, при том, что ранее Степаненко всегда появлялась на сцене в другом образе. Фанаты выразили предположения о серьезном заболевании юмористки, которое отразилось на ее внешности.
Более того, появились слухи о проблемах в отношениях Елены Степаненко с супругом Евгением Петросяном. Если верить данной информации, то члены знаменитой семьи живут отдельно друг от друга и даже тайно от всех оформили развод, что могло послужить причиной для изменений во внешности артистки. Почвой для таких слухов послужил тот факт, что супруги перестали выступать вместе на сцене, а бенефис Степаненко не стал исключением. Стоит отметить, что официальных заявлений относительно развода супруги не предоставляли.
Автор: Татьяна Свиридова