Ученые нашли новый способ улучшить память
Ученые, проводящие исследования на базе Йоркского университета (Великобритания), смогли установить, как сон влияет на способность людей запоминать ту или иную информацию. Результаты научной работы обнародованы в журнале Current Biology.
Все давно знают о том, что сон играет очень важную роль в формировании и сохранении новых воспоминаний. Исследователи решили узнать, какую взаимосвязь имеет развитие памяти со взрывами колебательной активности мозга. Последние проявляются на электроэнцефалограамме (ЭЭГ).
Как считают ученые, способность человека к запоминанию информации можно улучшить, если во время сна прибегать к транскраниально электрической стимуляции. Чтобы проверить свою теорию, они провели эксперимент, участие в котором приняли добровольцы. Специалисты говорили людям прилагательные, а те произносили ассоциации, связанные с ними. Потом ученые повторили эксперимент, когда участники спали. Результаты ЭЭГ показали, что во время сна люди видели произнесенные ранее ассоциации.
Ученые убеждены, что новое исследование может помочь тем, кто испытывает трудности в обучении.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало о том, что специалисты из США нашли причину потери памяти в старости.
Все давно знают о том, что сон играет очень важную роль в формировании и сохранении новых воспоминаний. Исследователи решили узнать, какую взаимосвязь имеет развитие памяти со взрывами колебательной активности мозга. Последние проявляются на электроэнцефалограамме (ЭЭГ).
Как считают ученые, способность человека к запоминанию информации можно улучшить, если во время сна прибегать к транскраниально электрической стимуляции. Чтобы проверить свою теорию, они провели эксперимент, участие в котором приняли добровольцы. Специалисты говорили людям прилагательные, а те произносили ассоциации, связанные с ними. Потом ученые повторили эксперимент, когда участники спали. Результаты ЭЭГ показали, что во время сна люди видели произнесенные ранее ассоциации.
Ученые убеждены, что новое исследование может помочь тем, кто испытывает трудности в обучении.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало о том, что специалисты из США нашли причину потери памяти в старости.
Автор: Валерия Орлова