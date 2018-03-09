При ДТП на севере Карелии один человек погиб и четверо пострадали
В результате ДТП, зафиксированного на севере Карелии, погиб один человек, а также еще четверо пострадали. Предварительно, на трассе не смогли разминуться легковой ВАЗ и авто УАЗ.
Согласно данным от источников в Госавтоинспекции Карелии, авария отмечена на территории республики днем четверга, 8 марта. На трассе в Сегежском районе произошло лобовое столкновение УАЗ и ВАЗ-2106. Предварительно, водитель последнего допустил выезд на встречную полосу, и удар оказался такой мощности, что легковушку практически “смяло”. Водитель “Жигулей”, 32-летний мужчина, получил слишком значительные травмы, поэтому скончался еще до того, как на место подоспели сотрудники скорой помощи.
Предварительно, в результате аварии также оказались травмированы четверо пассажиров ВАЗ-2106, старшему из которых 20 лет, младшему — 17. Об их состоянии ничего не известно, однако имеются сведения, что всех пришлось госпитализировать. Обстоятельства и причины столкновения активно устанавливаются экстренными службами Карелии.
Согласно данным от источников в Госавтоинспекции Карелии, авария отмечена на территории республики днем четверга, 8 марта. На трассе в Сегежском районе произошло лобовое столкновение УАЗ и ВАЗ-2106. Предварительно, водитель последнего допустил выезд на встречную полосу, и удар оказался такой мощности, что легковушку практически “смяло”. Водитель “Жигулей”, 32-летний мужчина, получил слишком значительные травмы, поэтому скончался еще до того, как на место подоспели сотрудники скорой помощи.
Предварительно, в результате аварии также оказались травмированы четверо пассажиров ВАЗ-2106, старшему из которых 20 лет, младшему — 17. Об их состоянии ничего не известно, однако имеются сведения, что всех пришлось госпитализировать. Обстоятельства и причины столкновения активно устанавливаются экстренными службами Карелии.
Автор: Марина Вебер