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Филипп Киркоров признался Алле Пугачевой в любви на 8 марта
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров сделал сюрприз шоумену Максиму Галкину, признавшись в любви к его нынешней супруге Алле Пугачевой. Поздравление Примадонны и всем женщинам певец обнародовал у себя на странице в социальной сети Instagram.

Филипп Киркоров признался Алле Пугачевой в любви на 8 марта


Вчера в профиле артиста появилась серия фотографий с фрагментами выступления, которое состоялось в Кремлёвском дворце. Концерт был посвящен Международному женскому дню. В посте Кироковров написал, что тепло относится ко всем своим близким женщинам – дочери Алле-Виктории, няням, помогающим в воспитании детей, а также Алле Пугачевой. Последнюю король отечественной эстрады назвал самой яркой дамой.

В комментариях пользователи в лице женской половины начали благодарить артиста за поздравления. Не осталось без внимания и признание в любви к Алле Пугачевой. Фолловерам стало интересно, как на это отреагирует нынешний супруг Примадонны Максим Галкин.

Пугачева вышла замуж за Киркорова 15 марта 1994 года в Санкт-Петербурге. Инициатором бракосочетания стал ныне покойный мэр Северной столицы Анатолий Собчак. Спустя несколько месяцев пара обвенчалась в Иерусалиме. Брак двух знаменитостей распался в 2005 году.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:56
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