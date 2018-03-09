Филипп Киркоров признался Алле Пугачевой в любви на 8 марта
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров сделал сюрприз шоумену Максиму Галкину, признавшись в любви к его нынешней супруге Алле Пугачевой. Поздравление Примадонны и всем женщинам певец обнародовал у себя на странице в социальной сети Instagram.
Вчера в профиле артиста появилась серия фотографий с фрагментами выступления, которое состоялось в Кремлёвском дворце. Концерт был посвящен Международному женскому дню. В посте Кироковров написал, что тепло относится ко всем своим близким женщинам – дочери Алле-Виктории, няням, помогающим в воспитании детей, а также Алле Пугачевой. Последнюю король отечественной эстрады назвал самой яркой дамой.
В комментариях пользователи в лице женской половины начали благодарить артиста за поздравления. Не осталось без внимания и признание в любви к Алле Пугачевой. Фолловерам стало интересно, как на это отреагирует нынешний супруг Примадонны Максим Галкин.
Пугачева вышла замуж за Киркорова 15 марта 1994 года в Санкт-Петербурге. Инициатором бракосочетания стал ныне покойный мэр Северной столицы Анатолий Собчак. Спустя несколько месяцев пара обвенчалась в Иерусалиме. Брак двух знаменитостей распался в 2005 году.
Вчера в профиле артиста появилась серия фотографий с фрагментами выступления, которое состоялось в Кремлёвском дворце. Концерт был посвящен Международному женскому дню. В посте Кироковров написал, что тепло относится ко всем своим близким женщинам – дочери Алле-Виктории, няням, помогающим в воспитании детей, а также Алле Пугачевой. Последнюю король отечественной эстрады назвал самой яркой дамой.
В комментариях пользователи в лице женской половины начали благодарить артиста за поздравления. Не осталось без внимания и признание в любви к Алле Пугачевой. Фолловерам стало интересно, как на это отреагирует нынешний супруг Примадонны Максим Галкин.
Пугачева вышла замуж за Киркорова 15 марта 1994 года в Санкт-Петербурге. Инициатором бракосочетания стал ныне покойный мэр Северной столицы Анатолий Собчак. Спустя несколько месяцев пара обвенчалась в Иерусалиме. Брак двух знаменитостей распался в 2005 году.
Автор: Валерия Орлова