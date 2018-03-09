В Москве два человека пострадали в массовом ДТП
В Москве в массовом ДТП пострадали два человека. Прохожие проинформировали об аварии, в которой столкнулись четыре машины.
В ГИБДД по столице уточнили, что ДТП зафиксировано на Волгоградском проспекте рядом с домом №42. Очевидцы с места происшествия рассказали о том, что пассажиры оставались в затиснутых транспортных средствах после столкновения.
По предварительным сведениям, пострадавшими в аварии значатся 2 человека. Движение на данном участке дороги в восточной части Москвы ограничено.
В ГИБДД по столице уточнили, что ДТП зафиксировано на Волгоградском проспекте рядом с домом №42. Очевидцы с места происшествия рассказали о том, что пассажиры оставались в затиснутых транспортных средствах после столкновения.
По предварительным сведениям, пострадавшими в аварии значатся 2 человека. Движение на данном участке дороги в восточной части Москвы ограничено.
Автор: Элана Ал-Лами