Ученые назвали пять причин пользы секса для здоровья
Американские ученые при сотрудничестве с коллегами из разных стран мира, опубликовали пять причин пользы занятий сексом для здоровья. По информации специалистов, активная половая жизнь поможет держать организм в тонусе на протяжении многих лет.
Достаточно давно ведутся изучения положительного влияния секса на множество функций организма, и многими исследователями подтверждается позитивное воздействие. Поэтому ученые решили выделить основные пять причин, из которых:
1) Секс отлично помогает бороться со стрессами как мужчинам, так и женщинам, насыщая организм веществами, сокращающими гормон кортизол.
2) При частой и активной половой жизни укрепляется иммунитет и иногда более, чем в три раза повышается уровень иммуноглобулина.
3) Улучшает память у женщин и когнитивную функцию мозга у мужчин.
4) Называется спортивными тренерами как одна из самых лучших кардиотренировок с неплохой интенсивностью, а также помогает в сжигании калорий и поддержании мышечного тонуса.
5) Является номером один среди видов жизнедеятельности, приносящих радость.
Еще многими специалистами ведется углубленная работа над изучением влияния секса на мозг человека и дальнейшее воздействие на множество проблем функционирования организма.
Достаточно давно ведутся изучения положительного влияния секса на множество функций организма, и многими исследователями подтверждается позитивное воздействие. Поэтому ученые решили выделить основные пять причин, из которых:
1) Секс отлично помогает бороться со стрессами как мужчинам, так и женщинам, насыщая организм веществами, сокращающими гормон кортизол.
2) При частой и активной половой жизни укрепляется иммунитет и иногда более, чем в три раза повышается уровень иммуноглобулина.
3) Улучшает память у женщин и когнитивную функцию мозга у мужчин.
4) Называется спортивными тренерами как одна из самых лучших кардиотренировок с неплохой интенсивностью, а также помогает в сжигании калорий и поддержании мышечного тонуса.
5) Является номером один среди видов жизнедеятельности, приносящих радость.
Еще многими специалистами ведется углубленная работа над изучением влияния секса на мозг человека и дальнейшее воздействие на множество проблем функционирования организма.
Автор: Тригуб Сергей