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Телефон Energizer Power Max P20 может работать месяц в режиме ожидания
Телефон Energizer Power Max P20 может похвастаться отличными показателями автономности. Сообщается, что устройство способно проработать в режиме ожидания месяц.

Телефон Energizer Power Max P20 может работать месяц в режиме ожидания


Несмотря на то, что практически все пользуются смартфонами, существует аудитория, которая предпочитает кнопочные телефоны современным девайсам. На этой неделе представлен Energizer Power Max P20, ёмкость аккумулятора которого составляет 4000 мАч.Такая батарея позволяет устройству функционировать в режиме ожидания до 31 дня. Если говорить о непрерывном использовании гаджета, то он может работать 40 часов.

Диагональ дисплея составила 2,8 дюйма. Сам же телефон имеет стандартные опции, а также может выполнять роль портативного аккумулятора для смартфона. Для этого гаджет наделили полноразмерным USB-разъёмом.

Устройство оборудовано фонариком, отлично справляющимся со своей задачей, разъёмом под наушники, слотом для карты памяти и модулем Bluetooth 4.0. Новинка поступит в продажу во втором квартале нынешнего года. О стоимости устройства пока ничего не сообщается.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:30
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