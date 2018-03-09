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Ученые рассчитали на компьютере сроки начала Третьей мировой войны
Ученые посредством компьютерного моделирования сумели рассчитать предварительные сроки начала Третьей мировой войны. Соответствующая работа проводилась экспертами из США, представляющими Колорадский университет, сообщается на страницах издания Science Advances.

Ученые рассчитали на компьютере сроки начала Третьей мировой войны


В рамках работы ученые подвергли анализу масштабные конфликты, отмеченные в период с 1823 по 2003 гг. Итоговые результаты позволили математикам прийти к заключению, что начало Третьей мировой может припасть на 2150 год. На это указывают исторические закономерности, которые доказывают, что продолжительный мир — очень хрупкое состояние, и даже попытки избежания международных конфликтов не являются гарантом того, что новой мировой войны не случится.

Впрочем, считают эксперты, возможен и более положительный исход ситуации, ведь прогнозы являются всего-лишь предположениями, основанными на целом перечне факторов и событий. Если же в указанный период не начнется Третья мировая, можно считать, что общество успешно достигло “нового мышления”.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:40
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