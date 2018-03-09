Шэрон Стоун опубликовала снимок в нижнем белье
Известная актриса Шэрон Стоун опубликовала эффектную фотографию в нижнем белье. На снимке знаменитость, которой уже завтра, 10 марта, исполнится 60 лет, выглядит просто превосходно.
Стоун каждый день публикует фотографии, в комментарии к которым рассказывает о предстоящем празднике. Актриса уже показала подписчикам связку воздушных шаров и миниатюрный торт с одной свечкой. Под каждым из постов пользователи оставляют положительные комментарии.
На этот раз Шэрон Стоун решила порадовать фолловеров пикантным снимком. На нем актриса запечатлена в эффектном нижнем белье черного цвета, сидящей на белой кровати. Знаменитость восхитила мужчин своим внешним видом.Пользователи оставили множество восторженных комментариев под постом.
Шэрон Стоун, несмотря на свой уже не молодой возраст, часто публикует откровенные фотографии. В феврале актриса принимала участие в съёмке для мартовского выпуска журнала Vanity Fair. Модный глянец предложил Стоун перевоплотиться в образ диковинной птицы. Она позировала в кружевном белье и накидке, выполненной из искусственного меха.
Стоун каждый день публикует фотографии, в комментарии к которым рассказывает о предстоящем празднике. Актриса уже показала подписчикам связку воздушных шаров и миниатюрный торт с одной свечкой. Под каждым из постов пользователи оставляют положительные комментарии.
На этот раз Шэрон Стоун решила порадовать фолловеров пикантным снимком. На нем актриса запечатлена в эффектном нижнем белье черного цвета, сидящей на белой кровати. Знаменитость восхитила мужчин своим внешним видом.Пользователи оставили множество восторженных комментариев под постом.
Шэрон Стоун, несмотря на свой уже не молодой возраст, часто публикует откровенные фотографии. В феврале актриса принимала участие в съёмке для мартовского выпуска журнала Vanity Fair. Модный глянец предложил Стоун перевоплотиться в образ диковинной птицы. Она позировала в кружевном белье и накидке, выполненной из искусственного меха.
Автор: Валерия Орлова