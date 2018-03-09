Светлана Лобода показала плоский живот на новом снимке
Известная артистка Светлана Лобода выложила новое фото в Instagram, где видно, что она без живота. До этого ходили упорные слухи о ее беременности.
Первая информация об этом появилась еще в прошлом году, когда Светлана Лобода выступала на фестивале «Жара». Тогда отцом называли Тилля Линдеманна, который выступает в группе Rammstein. Подтверждение беременности было обнаружено в изменившейся фигуре певицы в Москве на вручении музыкальной премии. Знаменитость была одета в довольно свободный брючный костюм и блузку, чтобы скрыть появившейся живот, как тогда подумали. Все привыкли видеть ее на мероприятиях в облегающих нарядах с короткими юбками, что дало еще больше поводов задуматься.
На новом снимке видно, что фигура не претерпела каких-либо изменений. Информация о связи Светлана Лобода с фронтменом немецкой рок-группы не подтвердилась.
Первая информация об этом появилась еще в прошлом году, когда Светлана Лобода выступала на фестивале «Жара». Тогда отцом называли Тилля Линдеманна, который выступает в группе Rammstein. Подтверждение беременности было обнаружено в изменившейся фигуре певицы в Москве на вручении музыкальной премии. Знаменитость была одета в довольно свободный брючный костюм и блузку, чтобы скрыть появившейся живот, как тогда подумали. Все привыкли видеть ее на мероприятиях в облегающих нарядах с короткими юбками, что дало еще больше поводов задуматься.
На новом снимке видно, что фигура не претерпела каких-либо изменений. Информация о связи Светлана Лобода с фронтменом немецкой рок-группы не подтвердилась.
Автор: Северов Андрей