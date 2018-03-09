Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Дима Билан решил открыть в Астрахани “клуб друзей”
Дима Билан решил открыть в Астрахани необычный “клуб друзей”, названный в честь себя. Это произошло после того, как не всем поклонницам артиста хватило билетов на выступление кумира.

Дима Билан решил открыть в Астрахани “клуб друзей”


Дима Билан накануне, 8 марта, выступил с концертом в Астрахани, после чего многие поклонницы певца начали жаловаться, что им не хватило билетов. Фанаты оказались разочарованы, ведь их кумир не так часто посещает город. Артист был приятно удивлен таким интересом к его творчеству, и после настоящего “аншлага” даже заявил о намерении открыть в пределах города “клуб друзей” Димы Билана. Кроме того, он дал обещание на регулярной основе поддерживать связь с фан-клубом, действующим в городе. Такая новость очень порадовала некоторых жителей Астрахани, восхищающихся творчеством исполнителя.

В последнее время Дима Билан достаточно часто становится объектом внимания со стороны хейтеров, и сам артист от этого, похоже, устал. Ранее он достаточно жестко ответил своим недоброжелателям, о чем сообщали “Актуальные новости”.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:50
Читайте также
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Генерал НАТО рассказал о скором военном
В Москве на следующей неделе ожидается
Эксперты госпиталя Вишневского принимают участие
Песня ростовчанина о городских пробках набирает
В Челябинской области голый парень дарил женщинам
Самое холодное 8 Марта отмечено в Мурманске
В Сбербанке женщин с 8 марта поздравил робот
В честь 8 марта башни московского Кремля
Петр Порошенко предсказал России развал после
Добавление комментария
Последние новости
09.03, 13:01 В Иркутской области местная жительница помогла найти без
09.03, 13:00 В Китае уже появился обновленный Geely Emgrand 7
09.03, 12:50 Sony PlayStation 5 скоро поступит в продажу
09.03, 12:40 Владельцы Android получили возможность превратить любой
09.03, 12:30 Поклонники раскритиковали Дженифер Лопес за селфи с
09.03, 12:24 В Петербурге учительницу истории изнасиловал таксист в
09.03, 12:20 Ученые распознали звуки детенышей белого носорога
09.03, 12:15 В Нижнем Новгороде произошло масштабное ДТП с участием
09.03, 12:10 Фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S показали на новом
09.03, 12:00 Кроссовер Honda BR-V появится для продаж по всему миру
09.03, 11:56 В ДТП в Башкирии иномарка Audi насмерть сбила женщину
09.03, 11:51 В субботу в Москве закроют две станции салатовой ветки
09.03, 11:50 Дима Билан решил открыть в Астрахани “клуб друзей”
09.03, 11:40 Ученые рассчитали на компьютере сроки начала Третьей
09.03, 11:30 Рубль на торгах растёт к евро
09.03, 11:20 Светлана Лобода показала плоский живот на новом снимке
09.03, 11:16 В Якутии в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли четыре
09.03, 11:10 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro 4G Advanced
09.03, 11:00 Kia Rio GT Line показали в Женеве
09.03, 10:50 Астрономы предложили искать инопланетян по спутникам и