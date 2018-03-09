Дима Билан решил открыть в Астрахани “клуб друзей”
Дима Билан решил открыть в Астрахани необычный “клуб друзей”, названный в честь себя. Это произошло после того, как не всем поклонницам артиста хватило билетов на выступление кумира.
Дима Билан накануне, 8 марта, выступил с концертом в Астрахани, после чего многие поклонницы певца начали жаловаться, что им не хватило билетов. Фанаты оказались разочарованы, ведь их кумир не так часто посещает город. Артист был приятно удивлен таким интересом к его творчеству, и после настоящего “аншлага” даже заявил о намерении открыть в пределах города “клуб друзей” Димы Билана. Кроме того, он дал обещание на регулярной основе поддерживать связь с фан-клубом, действующим в городе. Такая новость очень порадовала некоторых жителей Астрахани, восхищающихся творчеством исполнителя.
В последнее время Дима Билан достаточно часто становится объектом внимания со стороны хейтеров, и сам артист от этого, похоже, устал. Ранее он достаточно жестко ответил своим недоброжелателям, о чем сообщали “Актуальные новости”.
Дима Билан накануне, 8 марта, выступил с концертом в Астрахани, после чего многие поклонницы певца начали жаловаться, что им не хватило билетов. Фанаты оказались разочарованы, ведь их кумир не так часто посещает город. Артист был приятно удивлен таким интересом к его творчеству, и после настоящего “аншлага” даже заявил о намерении открыть в пределах города “клуб друзей” Димы Билана. Кроме того, он дал обещание на регулярной основе поддерживать связь с фан-клубом, действующим в городе. Такая новость очень порадовала некоторых жителей Астрахани, восхищающихся творчеством исполнителя.
В последнее время Дима Билан достаточно часто становится объектом внимания со стороны хейтеров, и сам артист от этого, похоже, устал. Ранее он достаточно жестко ответил своим недоброжелателям, о чем сообщали “Актуальные новости”.
Автор: Марина Вебер