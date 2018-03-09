Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro 4G Advanced появился в продаже
Разработчики Microsoft выпустили для массовой продажи планшетный компьютер Surface Pro 4G Advanced. Ранее устройство было доступно корпоративным пользователям, а теперь его могут купить все желающие.
Такой планшетный компьютер еще в прошлом году анонсировался как лучший помощник работников корпораций, позволяющий всегда быть в курсе всех новостей и иметь возможность работать не только в офисе, но и в самых различных точках. Это осуществляется благодаря наличию сетей четвертого поколения со стандартом LTE Advanced. На данный момент такой помощник будет полезен и для всех интересующихся отличного качества техникой. Порадуют многих и технические характеристики с мощными процессорами Intel Core i5 и i7, оперативной памятью 4 и 8 гигабайта, видеокартой Intel Graphics 620 и отличным 12,3-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 2736 на 1824 пикселей. Весит устройство до 800 грамм, при достаточно неплохой батарее, позволяющей активно работать до 13 часов.
Стоимость планшетного компьютера Microsoft Surface Pro 4G Advanced начинается от 1150 долларов, а за отдельную плату доступны специальные дополнения: Surface Pen, Keyboard и Mouse.
Такой планшетный компьютер еще в прошлом году анонсировался как лучший помощник работников корпораций, позволяющий всегда быть в курсе всех новостей и иметь возможность работать не только в офисе, но и в самых различных точках. Это осуществляется благодаря наличию сетей четвертого поколения со стандартом LTE Advanced. На данный момент такой помощник будет полезен и для всех интересующихся отличного качества техникой. Порадуют многих и технические характеристики с мощными процессорами Intel Core i5 и i7, оперативной памятью 4 и 8 гигабайта, видеокартой Intel Graphics 620 и отличным 12,3-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 2736 на 1824 пикселей. Весит устройство до 800 грамм, при достаточно неплохой батарее, позволяющей активно работать до 13 часов.
Стоимость планшетного компьютера Microsoft Surface Pro 4G Advanced начинается от 1150 долларов, а за отдельную плату доступны специальные дополнения: Surface Pen, Keyboard и Mouse.
Автор: Тригуб Сергей