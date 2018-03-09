Kia Rio GT Line показали в Женеве
В Женеве южнокорейский автобренд KIA представил спортивную версию популярного на рынке седана Rio GT Line. Рестайлинговый вариант авто отличается аэродинамическим обвесом, в то же время моторная линейка осталась прежней.
Внешне Rio GT Line получила спортивные элементы. В частности, новинка обзавелась светодиодными противотуманными фарами и эксклюзивными легкосплавными дисками на 17 дюймов. Кроме этого, присутствуют двойные выхлопные наконечники и хромированная отделка окон.
Без изменений не остался и дизайн интерьера. Большую часть производитель позаимствовал у более младших моделей. У клиента есть возможность выбрать отделку сидений из искусственной кожи или же ткани с прострочкой серого цвета. Также в салон добавлены некоторые декоративные элементы , сделанные из карбонового волокна.
Под капотом KIA Rio GT Line находятся бензиновые движки на 1,24 и 1,4 литра. Также будет доступна версия с трёхцилиндровым агрегатом на 1 литр, способным выдавать 118 лошадиных сил при крутящем моменте 170 Нм. В паре с моторами будет работать 6-диапазонная МКПП. В качестве опции покупатель сможет выбрать 7-ступенчатый робот.
Внешне Rio GT Line получила спортивные элементы. В частности, новинка обзавелась светодиодными противотуманными фарами и эксклюзивными легкосплавными дисками на 17 дюймов. Кроме этого, присутствуют двойные выхлопные наконечники и хромированная отделка окон.
Без изменений не остался и дизайн интерьера. Большую часть производитель позаимствовал у более младших моделей. У клиента есть возможность выбрать отделку сидений из искусственной кожи или же ткани с прострочкой серого цвета. Также в салон добавлены некоторые декоративные элементы , сделанные из карбонового волокна.
Под капотом KIA Rio GT Line находятся бензиновые движки на 1,24 и 1,4 литра. Также будет доступна версия с трёхцилиндровым агрегатом на 1 литр, способным выдавать 118 лошадиных сил при крутящем моменте 170 Нм. В паре с моторами будет работать 6-диапазонная МКПП. В качестве опции покупатель сможет выбрать 7-ступенчатый робот.
Автор: Валерия Орлова