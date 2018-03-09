Похудевшая Мэрайя Кэри снялась в откровенной фотосессии
Мэрайя Кэри снялась в откровенной фотосессии, распрощавшись с лишними килограммами. Сейчас похудевшая певица может снова похвастаться своим привлекательным телом.
Поклонники еще помнят, как всего лишь полтора года назад Кэри весила 120 килограммов. В результате знаменитость впала в депрессию из-за лишнего веса. Фанаты надеялись, что артистка начнет соблюдать диету и будет посещать спортзал, чтобы снова потрясающе выглядеть. Также пользователи Сети рекомендовали знаменитости придерживаться правильного питания.
Однако Мэрайя Кэри отважилась на отчаянный шаг и выбрала оперативное вмешательство. Американская актриса сделала операцию по уменьшению объема желудка.
В настоящее время исполнительница вновь может позволить себе откровенные наряды. На одной из последних фотосессий Кэри блестяще выглядит в сексуальных образах.
Напомним, облаченная в пижаму Мэрайя Кэри возмутила поклонников своей «неискренностью».
Поклонники еще помнят, как всего лишь полтора года назад Кэри весила 120 килограммов. В результате знаменитость впала в депрессию из-за лишнего веса. Фанаты надеялись, что артистка начнет соблюдать диету и будет посещать спортзал, чтобы снова потрясающе выглядеть. Также пользователи Сети рекомендовали знаменитости придерживаться правильного питания.
Однако Мэрайя Кэри отважилась на отчаянный шаг и выбрала оперативное вмешательство. Американская актриса сделала операцию по уменьшению объема желудка.
В настоящее время исполнительница вновь может позволить себе откровенные наряды. На одной из последних фотосессий Кэри блестяще выглядит в сексуальных образах.
Напомним, облаченная в пижаму Мэрайя Кэри возмутила поклонников своей «неискренностью».
Автор: Элана Ал-Лами