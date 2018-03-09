В Москве на следующей неделе ожидается кратковременная оттепель
В течение новой недели в Москве будет отмечаться оттепель, однако такие природные процессы окажутся кратковременными. Соответствующие сведения озвучены представителями центра “Фобос”.
Согласно актуальным прогнозам, в период с 12 марта и по 14 число месяца в Москве должна остановиться относительно солнечная погода. Температурные показатели в дневной период могут достигать отметки в 5 градусов выше нуля. Впрочем, несмотря на тепло в течение светлой половины суток, ночью в столице по-прежнему должны фиксироваться морозы, когда столбик термометра может опускаться в сумме до -15 градусов. Даже частично солнечная погода не должна задерживаться в Москве на продолжительное время, поскольку спустя несколько дней после начала оттепели в столицу могут вернуться морозы. Неизвестно, стоит ли ждать сильных порывов ветра в этот период времени.
Как информировали “Актуальные новости” ранее, синоптики также поделились с общественностью, какой погоды следует ожидать жителям Москвы на ближайшее время.
Согласно актуальным прогнозам, в период с 12 марта и по 14 число месяца в Москве должна остановиться относительно солнечная погода. Температурные показатели в дневной период могут достигать отметки в 5 градусов выше нуля. Впрочем, несмотря на тепло в течение светлой половины суток, ночью в столице по-прежнему должны фиксироваться морозы, когда столбик термометра может опускаться в сумме до -15 градусов. Даже частично солнечная погода не должна задерживаться в Москве на продолжительное время, поскольку спустя несколько дней после начала оттепели в столицу могут вернуться морозы. Неизвестно, стоит ли ждать сильных порывов ветра в этот период времени.
Как информировали “Актуальные новости” ранее, синоптики также поделились с общественностью, какой погоды следует ожидать жителям Москвы на ближайшее время.
Автор: Марина Вебер