Генерал НАТО рассказал о скором военном превосходстве РФ в Европе
К 2025 году американский контингент в Европе может лишиться своего военного превосходства над Россией. Такое заявление сделал генерал Кертис Скапаротти, главнокомандующий силами НАТО.
Иностранные государства принимают во внимание тот факт, как в России проводится модернизация техники. В связи с этим сейчас руководство зарубежных стран не может позволить себе сбавлять обороты по обновлению вооруженных сил.
По словам Скапаротти, РФ делает немалые усилия по установлению контроля над морскими путями в США. Он отметил, что Москва при очень большом желании может установить контроль над Северным морским путем в течение нескольких лет.
Эксперты отмечают, что EUCOM запросило сумму в 6,5 миллиарда долларов для финансирования проекта, направленного на сдерживание России. Планируется, что деньги будут направлены на повышение «боеготовности морских, наземных и воздушных сил».
Иностранные государства принимают во внимание тот факт, как в России проводится модернизация техники. В связи с этим сейчас руководство зарубежных стран не может позволить себе сбавлять обороты по обновлению вооруженных сил.
По словам Скапаротти, РФ делает немалые усилия по установлению контроля над морскими путями в США. Он отметил, что Москва при очень большом желании может установить контроль над Северным морским путем в течение нескольких лет.
Эксперты отмечают, что EUCOM запросило сумму в 6,5 миллиарда долларов для финансирования проекта, направленного на сдерживание России. Планируется, что деньги будут направлены на повышение «боеготовности морских, наземных и воздушных сил».
Автор: Валерия Орлова