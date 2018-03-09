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Генерал НАТО рассказал о скором военном превосходстве РФ в Европе
К 2025 году американский контингент в Европе может лишиться своего военного превосходства над Россией. Такое заявление сделал генерал Кертис Скапаротти, главнокомандующий силами НАТО.

Генерал НАТО рассказал о скором военном превосходстве РФ в Европе


Иностранные государства принимают во внимание тот факт, как в России проводится модернизация техники. В связи с этим сейчас руководство зарубежных стран не может позволить себе сбавлять обороты по обновлению вооруженных сил.

По словам Скапаротти, РФ делает немалые усилия по установлению контроля над морскими путями в США. Он отметил, что Москва при очень большом желании может установить контроль над Северным морским путем в течение нескольких лет.

Эксперты отмечают, что EUCOM запросило сумму в 6,5 миллиарда долларов для финансирования проекта, направленного на сдерживание России. Планируется, что деньги будут направлены на повышение «боеготовности морских, наземных и воздушных сил».

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:40
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